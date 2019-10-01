СБУ на Днепропетровщине пресекла деятельность российского пропагандиста

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Контрразведчики СБУ на Днепропетровщине разоблачили деятельность завербованного ФСБ РФ пропагандиста

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области завербованного ФСБ РФ пропагандиста «Русcкий мира», который своими действиями посягал на территориальную целостность нашего государства, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что украинский гражданин, представитель общественной организации «Днепропетровское землячество России», готовил и размещал в сети «интернет» пропагандистские материалы антиукраинского содержания в поддержку самопровозглашенных так называемых «Л/ДНР» и идей так называемой «Новороссии». Он также распространял призывы к созданию фейковой «Днепропетровской народной республики».

По словам агитатора, он был завербован ФСБ РФ на материальной основе во время пребывания на территории страны-агрессора в Москве. За ежемесячное денежное вознаграждение он согласился выполнять задачи, направленные на изменение границ территории нашего государства, а также по сбору разведывательной информации о социально-политической ситуации в регионе.

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Показательно, что во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровщины получил от российской спецслужбы награду — медаль к 100-летию «ВЧК-КГБ-ФСБ». В ходе обысков следователи СБУ изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для проведения подрывной деятельности против нашей страны.

Гражданину Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Продолжается досудебное следствие.