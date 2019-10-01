От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн

Главная » Последние новости » Новости общества » От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн

Закрыть Отправить

В восточном регионе Антарктиды произошел откол огромного ледника. Теперь в океане плавает айсберг весом 315 млрд тонн.

В Антарктиде от шельфового ледника Эймири откололся айсберг. Из-за своего веса он стал самым большим за последние полвека, информирует enovosty.com/news.

Как передают ученые, общий вес отколовшегося куска составляет 315 млрд тонн, а площадь поверхности – 1 636 кв. км. Для сравнения – территория Киева в два раза меньше, чем эта глыба льда. Толщина айсберга составляет более 200 метров.

Откол такого большого айсберга ранее уже прогнозировался исследователями. Так, еще в 2002 году ученый Хелен Фрикер, работающая в Институте океанографии имени Скриппса, предсказывала, что от Эймири отсоединиться большой ледник. Однако, по версии Фрикер, это должно было произойти в 2010-2015 годах.

Исследователи уже назвали новый айсберг D28. Они уверены, что его образование никак не связано с глобальным потеплением. В частности, Хелен Фрикер сообщила, что в Антарктиде сейчас действительно много проблем, но тревожиться из-за данного шельфового ледника пока не стоит – он не сильно подвержен изменению климата.

Читайте: Заброшенная база в Антарктиде вновь показалась из под снега

Специалисты обещают отслеживать движение D28, ведь он может быть опасным для кораблей.