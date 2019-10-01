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Минфин планирует внедрить электронную акцизную марку

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Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Минфин планирует внедрить электронную акцизную марку

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Министерство финансов Украины разрабатывает технологию по внедрению автоматизированной системы контроля за подакцизными товарами «Электронная акцизная марка», информирует enovosty.com/news.

По мнению Маркаровой, внедрение электронной акцизной марки позволит усилить контроль за оборотом алкоголя и табачных изделий, заблокирует теневой оборот и будет способствовать созданию справедливых конкурентных условий для всех участников рынка

Минфин планирует внедрить электронную акцизную марку

Министр финансов подчеркнула, что сегодня успешно функционирует система электронного акциза на топливо. Точно так же система электронного акциза будет внедрена и на другие подакцизные товары.

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Напомним, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации сообщили, что электронная акцизная марка на алкоголь должна быть введена только после консультаций с представителями международного бизнеса, поскольку существуют спорные вопросы.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 129

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