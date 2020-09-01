Украинской гривне — 24 года: ТОП-5 интересных фактов о национальной валюте

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Ровно 24 года назад, 1 сентября 1996 года, в Украине была введена в оборот гривна.

История валюты достигает времен Киевской Руси и происходит от названия древнего украшения, а также весовой, счетной и монетной единицы, распространенной на территории современной Украины, информирует enovosty.com/news.

Пять интересных фактов о национальной валюте украинцев:

— Слово «гривна» родственно griiv’aa, что в переводе с санскрита означает «затылок». В древние времена на шее носили одноименные украшения из золота или серебра. Гривна также была платежно-денежным понятием в Киевской Руси. Различались гривна серебра (весовая) и гривна кун (счетная, состоящая из определенного количества монет).

— В ХХ веке гривна вводилась в оборот два раза. Первый раз – в 1918 году, второй – в 1996-м. Первые гривны были напечатаны в Канаде, украинский диссидент Левко Лукьяненко тогда был назначен послом в этой стране и попросил канадскую диаспору помочь Украине обзавестись собственной валютой.

— Сейчас гривну печатают только в Украине. Печать валюты происходит на банкнотной фабрике Национального банка Украины, бумага производится в Житомирской области.

— В 2008 году комиссия по эстетике Международного финансового банка признала украинскую гривну одной из пяти самых красивых валют мира. Кроме нее, в компании призеров оказались доллары США и Австралии, евро и болгарский лев. Как известно, дизайн гривны создали украинские художники Василий Лопата и Борис Максимов.

— Каждый год Национальный банк Украины изымает из оборота около 640 миллионов купюр в связи с износом. В основном это купюры номиналом до 20 гривен.

Напомним, до появления гривны в 1992–1996 годах, которые запомнились большинству украинцев как голодный и холодный период выживания, для расчётов в Украине использовалась временная валюта — так называемый купоно-карбованец. Странное слово «купон» было унаследовано от одноразовых отрезных купонов, которые были введены в ноябре 1990 года и печатались до декабря 1991 года на листах формата А4. Эти листы украинцы получали вместе с зарплатой, которую выдавали в советских рублях. При расчётах в торговой сети продавцы ножницами вырезали купоны соответствующего номинала. Такие меры были введены для борьбы с дефицитом товаров первой необходимости.

В период глубокого экономического кризиса переходного периода купоно-карбованец стал жертвой гиперинфляции — за четыре года обращения эта переходная валюта обесценилась более чем в 700 раз. В 1995 году доллар США стоил в Украине 147,307 тыс. карбованцев.

Накануне введения гривны наибольшим номиналом карбованца был 1 млн. Купюра с шестью нулями была введена в оборот в мае 1995 года. «Вот мы и стали миллионерами», — шутили по этому поводу украинцы, большинство которых тогда едва сводило концы с концами. В 1996 году, когда в экономике Украины наметилась стабилизация, одновременно с введением гривны была проведена единственная в истории независимой Украины деноминация. Тогда к одной гривне было приравнено 100 тыс. карбованцев.

При этом все выплаты уже со 2 сентября проводились только в национальной валюте. В результате вместо средней зарплаты в 1,2 млн карбованцев украинцы получали на руки по 120 грн. Это соответствовало $68.

По материалам: Обозреватель