Ученые: Почему мужчинам бесполезно спорить с женщинами

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Шведские ученые провели объемное исследование и доказали, что в семейных спорах почти всегда выигрывает женщина.

В Швеции было проведено исследование на тему споров между мужчинами и женщинами. Результаты анализа обнародованы в британском издании Daily Mail, информирует enovosty.com/news.

Эксперты проанализировали 617 предыдущих исследований, проводимых с 1973 по 2013 год. Анализ основывался на 1,2 миллионах участников.

В результате ученые пришли к выводу, что мужчинам бесполезно заводить спор с женщинами. Дело в том, что жены способны более детально запоминать различные детали семейной жизни. Они меньше забывают мелочей, нежели их мужья. Женщина может спустя несколько лет вспомнить, кто и что сказал, а также где лежат те или иные вещи.

Исследователи считают, что такая черта характера женщин была сформирована в результате эволюции. Эпизодическая память позволяет лучше заботиться о потомстве и вести семейный быт.

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Добавим также, что ранее ученые из Пенсильванского Университета доказали, что женщины получают наибольший уровень стресса дома, а не на работе или в других общественных местах. В связи с этим споры с женами провоцируют у последних очень большой выброс кортизола (гормона стресса).