Родители в Украине смогут выбрать форму обучения. Названы варианты

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В условиям пандемии коронавируса родители в Украине могут самостоятельно выбирать форму обучения

Ученики могут проходить обучение как в классах, так и дистанционно. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует enovosty.com/news.

Выбирать форму смогут родители всех регионов, кроме «красных». Там дети могут получать образование исключительно дистанционно. Жители остальных областей смогут выбирать между традиционной, дистанционной, экстернатной или домашней формой. 1 сентября во всей стране учеба проходит в традиционной классической форме. Тем не менее, как и в начале карантина, уроки будут транслировать, на это выделены средства из госбюджета. Дистанционно учиться смогут как жители «красных» зон с усложненной эпидемиологической ситуацией, так и дети сельской местности.

Кроме того, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал о том, что Кабмин решил выделить регионам образовательную субвенцию для покупки антисептиков и других необходимых средств индивидуальной защиты. Если же этих денег не хватит, правительство готово дополнительно выделять средства после получения специальной заявки. С обращением могут выступать собственники образовательных заведений — местные органы. Они должны позаботиться о том, чтобы учебные заведения получили всё необходимое. Премьер подчеркнул, что это процесс находится под контролем и на протяжении прошлых недель специальные комиссии занимались проверками.

Также, Денис Шмыгаль отметил, что высшие учебные заведения в стране будут работать так же, как и средние. Вместе с тем, в «оранжевых» зонах учеба может проходить только в группах, в которых обучается не более двадцати человек.

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Отметим, сегодня в Украине прошли нетрадиционные школьные линейки.