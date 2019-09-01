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На Украину обрушилась магнитная буря: как сохранить здоровье

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Осень началась с магнитной бури. Из-за нее сегодня метеочувствительные люди могут столкнуться с внезапным ухудшением здоровья.

Сегодня, 1 сентября, зафиксирована магнитная буря класса G1. Данный тип бурь способен провоцировать сбои в работе техники, космических аппаратов, а также провоцировать ухудшения самочувствия у людей, информирует enovosty.com/news.

Из-за геомагнитных колебаний сегодня у человека может скакать давление, появляться сонливость, апатия и беспричинная усталость. Также в этот период есть вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Сегодня украинцам рекомендуется побольше отдыхать, пить много чистой воды, а также не злоупотреблять жирной и тяжелой пищей. 1 сентября полезно будет провести на природе. Под контролем сегодня необходимо держать и свои эмоции, ведь в этот день возможны беспричинные вспышки агрессии и гнева. Занятия спортом также рекомендуется перенести на другой день.

Справка. Причиной возникновения магнитных бурь становятся вспышки на Солнце. Они порождают солнечную пыль, которая распространяется в разные стороны. Часть заряженных частиц достигает Земли.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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