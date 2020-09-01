Курьез: французский бульдог ест арбуз и смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО)
В сети появилось забавное видео, на котором бульдог во всем копирует своего хозяина.
Оказывается, некоторые домашные питомцы любят полакомиться арбузом, мороженным и вкусной булочкой, чтобы составить компанию своему другу и хозяину, информирует enovosty.com/news.
И могут вместе весело проводить время, наслаждаться жизнью и даже принимать совместные СПА-процедуры для улучшения настроения:
Publiée par Sergej Vasilchenko sur Mercredi 26 août 2020