Курьез: французский бульдог ест арбуз и смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Курьез: французский бульдог ест арбуз и смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО) Курьез: французский бульдог ест арбуз и смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО)

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В сети появилось забавное видео, на котором бульдог во всем копирует своего хозяина.

Оказывается, некоторые домашные питомцы любят полакомиться арбузом, мороженным и вкусной булочкой, чтобы составить компанию своему другу и хозяину, информирует enovosty.com/news.

И могут вместе весело проводить время, наслаждаться жизнью и даже принимать совместные СПА-процедуры для улучшения настроения: