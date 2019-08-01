В зоне ЧАЭС появятся водные туристические маршруты

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В Чернобыльскую зону отчуждения в последнее время хлынул огромный поток туристов. В связи с этим было решено запустить еще и водный маршрут. Новый вид туризма позволит каждому желающему насладиться красотами нетронутой природы.

В зоне ЧАЭС вводят водный туристический маршрут. Об этом передают специалисты пресс-центра Госагенства Украины по управлению зоной отчуждения, информирует enovosty.com/news.

Эксперты продумали несколько маршрутов по водам реки Припять и реки Уж. Такой шаг был предпринят после появления Указа президента № 512, касающегося вопросов развития территории, которая была подвергнута радиационному загрязнению.

Появление новых маршрутов также было спровоцировано запросами туроператоров. За последние 5 лет туристы в 10 раз чаще начали посещать зону ЧАЭС. Специалисты уверены, что посетителям очень понравятся водные путешествия по отчужденной территории, ведь благодаря им можно увидеть красоту природы.

Эксперты уже проверили маршруты по рекам Припять и Уж с помощью дозиметров. Оказалось, они абсолютно безопасны для людей. Однако, несмотря на это каждая поездка будет проводиться с соблюдением правил Закона о пребывании на территории, подвергшейся радиационному загрязнению.

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