Ученые создали гибридный эмбрион человека и обезьяны

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На территории Китая был создан эмбрион-химера. Ученые скрестили клетки человека и обезьяны.

О том, что в Китае создали эмбрион человека и обезьяны рассказала участница эксперимента Эстрелья Нуньес, работающая биологом, информирует enovosty.com/news.

Она сообщила, что в исследовании принимали участие ученые из Америки и Испании. Китай был выбран для этих целей не случайно, именно в этой стране подобные эксперименты не запрещены законом.

Во время эксперимента стволовые клетки человека были подсажены в эмбрион обезьяны. Таким образом, биологам удалось объединить разнородные клетки. Подобные эмбрионы в научных кругах именуют химерами.

Данное исследование было инициировано учеными с целью выращивания человеческих органов в организме обезьян для дальнейшей их трансплантации.

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Власти Испании и США уже отправили в Китай свои предупреждения. Они назвали исследование неэтичным. На данный момент работа над этим эмбрионом прекращена. Он никогда не появится на свет.

Через некоторое время авторы исследования обещают огласить подробности своего эксперимента в одном из научных медицинских изданий.