СБУ пресекла незаконный сбыт огнестрельного оружия

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ пресекла незаконный сбыт огнестрельного оружия СБУ пресекла незаконный сбыт огнестрельного оружия

Закрыть Отправить

Сотрудники СБУ разоблачили незаконный сбыт нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов

Сотрудники СБУ разоблачили в Закарпатской области незаконный сбыт нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Хуста незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие для продажи. Злоумышленник, по оперативной информации, подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задокументировали факты реализации фигурантом производства пистолета-пулемета «Судаева» с боевыми патронами калибра 7,62 мм и пистолета-револьвера «Лефоше» калибра 9 мм на общую сумму тридцать две тысячи гривен. Правоохранители задержали торговца оружием согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства после незаконного сбыта средств поражения.

Читайте: ВСУ превратили в развалины позиции боевиков "ДНР" (ВИДЕО)

Во время санкционированных следственных действий в помещении злоумышленника изъято девятнадцать пистолетов различной маркировки и калибра, шесть разнокалиберных винтовок, девятнадцать магазинов к пистолетам и более две тысячи патронов различного калибра. Также правоохранители обнаружили пять устройств для отливки пуль, комплектующие к оружию и приборы для его переработки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона.