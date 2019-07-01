Ванга озвучила дату, когда планету охватит мгновенная старость
Болгарская провидица Ванга назвала дату, когда в мире начнется эпидемия мгновенной старости.
Ванга сказала, что неизвестный и таинственный недуг начнет поражать людей уже через 70 лет, а если точнее в 2088 году, информирует enovosty.com/news.
Провидица говорит, что за секунду люди будут становится похожими на стариков и это нельзя будет остановить.
Самое страшное, что этот недуг будет поражать и иммунную систему человека. Организм не сможет бороться с различными заболеваниями.
Но, с ее слов, не стоит переживать, так как ученые смогут лечить эту болезнь, они создадут специальные лекарства.
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Ученые говорят, что зачастую ее слова всегда сбываются. Яркий пример — трагедия, которая произошла в Нью-Йорке в 2001 году.