СБУ блокировала продажу информации из баз данных Госпогранслужбы

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В Ивано-Франковской области СБУ блокировала продажу информации из баз данных Госпогранслужбы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд. Свои «услуги» злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона Западного региона.