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СБУ блокировала канал финансирования терроризма

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования терроризма через нелегальные поставки грузовых автомобилей

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования терроризма через нелегальные поставки на временно оккупированные территории грузовых автомобилей, — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что начиная с 2016 года житель ОРДЛО покупал на территории ЕС грузовые автомобили, регистрировал на территории Украины. Затем под видом оказания услуг по перевозке грузов злоумышленник переправлял транспортные средства транзитом через Российскую Федерацию заказчикам на временно оккупированных территориях.

Сотрудники СБ Украины установили, что «перевозчик» платил российской оккупационной администрации от 2 до 5% стоимости при регистрации ввезенных грузовиков в ОРДЛО. За время существования противоправного механизма злоумышленник переправил более двадцати грузовых автомобилей общей стоимостью почти тринадцать миллионов гривен.
П"tag" href="https://enovosty.com/tag/okkupirovannye-territorii" target="_blank">равоохранители задержали фигуранта производства во время очередной попытки вывоза грузовика через государственную границу Украины.

Сейчас организатору противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, наложен запрет на вывоз транспортного средства с территории нашей страны и его отчуждение. Продолжаются следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 290

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