Нацполиция разоблачила мошенника, который «продавал» пневматическое оружие

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Киберполиция разоблачила мужчину, который обманывал граждан, якобы продавая пневматическое оружие

Сотрудники киберполиции в Черновицкой области совместно со следователями полиции области с участием спецподразделения «КОРД» под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили мужчину в завладении деньгами граждан, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к таким действиям причастен ранее судимый 28-летний житель города Черновцы. Фигурант размещал информацию о продаже различных видов пневматического оружия на известных сайтах объявлений. Главным условием продажи была предоплата на банковскую карточку. Однако после получения денег продавец товар не присылал.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в автомобиле. По результатам было изъято мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, банковские карты, флэш-накопители, наркотические средства. Во время предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские обнаружили цифровые доказательства преступной деятельности фигуранта.

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Киберполиция обращается к гражданам! В случае, если Вы стали жертвой мошенника, просим обратиться по телефонам (0372) 59-15-30, +380660879150.