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Как легко физлицу зарегистрировать свой бизнес онлайн

Главная » Последние новости » Новости общества » Как легко физлицу зарегистрировать свой бизнес онлайн
 
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Физическое лицо-предприниматель может осуществить регистрацию своего бизнеса онлайн с помощью двух электронных сервисов

Физическое лицо-предприниматель может осуществить регистрацию своего бизнеса онлайн, информирует enovosty.com/news.

На сегодня существует два электронных сервиса, предоставляющих данную услугу. Первый сервис — это портал государственных услуг «iGov», второй сервис — сайт “Он-лайн дом юстиции“. На первом портале свой бизнес могут зарегистрировать только жители Донецкой, Днепропетровской и Тернопольской областей.

Как легко физлицу зарегистрировать свой бизнес онлайн

Физлицам-предпринимателям можно регистрироваться только по вышеперечисленным областям, так как регистраторы не смогут в существующей программе выполнять юридические действия по другой области. А на сайте “Он-лайн дом юстиции“ физлицо-предприниматель, проживающий в любой области Украины, может зарегистрировать свой бизнес онлайн.

Как легко физлицу зарегистрировать свой бизнес онлайн

Для регистрации бизнеса физлицу необходимо иметь национальный паспорт гражданина Украины, идентификационный код, электронную цифровую подпись и КВЭД. Электронная цифровая подпись необходима для входа в личный кабинет. А КВЭД, который представляет собой классификатор видов экономической деятельности, определяет вид предпринимательской деятельности, которым физлицо планирует заниматься.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 189

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