В украинских хранилищах накопилось около 18 млрд кубов газа

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Количество газа в украинских хранилищах по состоянию на 30 мая составило 17,92 млрд грн

В государственной компании «Укртрансгаз» сообщили, что запасы природного газа в подземных хранилищах за последнюю неделю увеличились на 1,6%, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что по состоянию на 30 мая объем природного газа в ПХГ составил 17,92 млрд грн, что на 56% больше, чем запасы газа на аналогичную дату 2019 года (11,5 млрд газа). Украинские газовые хранилища, по состоянию на 30 мая, заполнены на 58%. Напомним, Украина начала закачку газа в ПХГ 11 марта, а запасы газа в хранилищах в этот период составляли 15,8 млрд куб.

Ранее сообщалось, что в Кабмине назвали условия возобновления ж/д сообщения во всех регионах Украины. Минздрав предложил индикатор инциндентности, при котором будет разрешено возобновить ж/д сообщение в регионе