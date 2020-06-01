Украинские священники в защитных костюмах возвращаются на передовую в борьбе с COVID-19

Главная » Последние новости » Новости общества » Украинские священники в защитных костюмах возвращаются на передовую в борьбе с COVID-19 Украинские священники в защитных костюмах возвращаются на передовую в борьбе с COVID-19

Закрыть Отправить

Украинские священники в защитных костюмах и медицинских масках возвращаются к своим обязанностям, принося утешение и надежду больным

Преподобного Ярослава Рохмана, одетого в защитный костюм и с медицинской маской, трудно узнать в качестве священника, когда он посещает неизлечимо больных пациентов. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Однако его слова приносят утешение и надежду больным. Священнослужитель Украинской греко-католической церкви Рохман рад, что снова выполняет одну из самых важных миссий священника.

Из-за сокращения количества заболевших COVID-19 в Украине ослабили карантинные ограничения и с 22 мая священники получили разрешение на возобновление богослужений и посещение больных.

Читайте: "Он дурак, абсолютный дурак", - Джо Байден в интервью высказался о Дональде Трампе

«Пациентам не хватало поддержки и духовной заботы. Им нужен священник. Им нужно молиться и разговаривать», — сказал он.