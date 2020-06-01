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СБУ разоблачила интернет-агитаторов, действовавших по заданию российских спецслужб

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СБУ разоблачила интернет-агитаторов, действовавших по заданию российских спецслужб

За период действия карантинных мероприятий киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,6 тысячи сообществ с миллионной аудиторией, разоблачили 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники спецслужбы установили, что 18 агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Такие агитаторы «работали» в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове. Через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержке таких неправомерных мероприятий. Так житель Одесской области регулярно размещал на персональных страницах в соцсетях информацию с призывами о присоединении западных областей к государствам, которые граничат с Украиной. Публикации агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий и сайтов РФ.

Во время следственных действий, в рамках уголовного производства, сотрудники СБ Украины обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

Читайте: СБУ продолжает блокировать фейки пророссийских интернет-агитаторов


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 51

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