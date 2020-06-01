Киберполиция разоблачила группу лиц, которые незаконно использовали торговые марки украинских брендов

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Киберполиция разоблачила группу лиц, которые незаконно использовали торговые марки украинских брендов

Сотрудники киберполиции совместно со следователями Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили преступную группу лиц в незаконном использовании торговых марок известных украинских производителей, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к противоправной деятельности причастны четверо жителей города Днепр, которые в течение 2019-2020 годов через интернет сбывали сырье неизвестного происхождения для изготовления продуктов питания.

Сырье маскировали под бренды украинских производителей, используя соответствующие торговые знаки.

Основным каналом сбыта был собственный интернет-магазин, через который рекламировали и продавали продукцию.

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В течение 2019 года злоумышленники изготовили в подпольных цехах более 200 тонн фальсифицированной продукции на сумму 16 млн грн. Для легализации противоправной деятельности фигуранты использовали ряд подконтрольных предприятий, куда сбывали продукцию как готовое сырье для производства продуктов питания.