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Контрразведка разоблачила агента спецслужб РФ, который планировал вступить в ряды ВСУ

Главная » Последние новости » Новости общества » Контрразведка разоблачила агента спецслужб РФ, который планировал вступить в ряды ВСУ
 
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Контрразведка СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который планировал вступить в ряды ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила агента спецслужб России, который планировал вступить в одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что гражданин Российской Федерации в 2018 году попал в компрометирующую ситуацию и, находясь под стражей с применением физического воздействия и психологического давления, был завербован сотрудниками ФСБ. Вскоре, получив задание устроиться на военную службу в украинскую армию, агент ФСБ был переправлен кураторами на территорию Украины.

В обход пункта пропуска он пересек государственную границу и легализовался как беженец. В течение года россиянин изучал обстановку вокруг военных частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил. Для этого он посещал различные регионы Украины, в том числе территорию Донецкой и Луганской областей. В местах постоянной и временной дислокации военных подразделений агент установил контакты с отдельными их представителями. Благодаря этому он собрал необходимые документы, часть из которых были поддельные, и ссылался на якобы преследования российскими правоохранительными органами.

В 2019 году подал документы для принятия на военную службу в одну из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пользуясь нормами Указа Президента «О Положении о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства». На территории нашего государства для координации действий с сотрудниками российской спецслужбы агент использовал защищенные каналы связи.

Читайте: СБУ разоблачила попытку российских спецслужб дискредитировать ВСУ

Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах Вооруженных Сил Украины, в отношении иностранца приняты меры предосторожности. Служба безопасности Украины напоминает, что за совершение иностранцем или лицом без гражданства преступления по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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