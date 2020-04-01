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Киберполиция разоблачила преступную схему дублирования SIM-карт и присвоения средств

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Киберполиция разоблачила преступную масштабную схему дублирования SIM-карт и присвоения денежных средств

Сотрудники Киберполиции совместно с детективами следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили преступную группу, участники которой похищали деньги со счетов граждан, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что преступная группа действовала с августа 2018 года. В ее состав входило три человека во главе с 41-летним организатором. Все участники — жители Кривого Рога. Установлено, что фигуранты во время подготовки к преступлению четко разрабатывали план и схему, а также роль каждого участника. Похищение средств граждан происходило благодаря деактивации SIM-карт мобильной связи, номера которых выступали финансовыми номерами пострадавших.

Получив дубликат SIM-карты, злоумышленники получали доступ к SMS-сообщениям, страницам социальных сетей и мессенджеров, то есть к сервисам, где используется номер телефона. В дальнейшем они меняли пароль интернет-банкинга и распоряжались средствами потерпевших. Кроме этого, фигуранты оформляли онлайн-кредиты. По предварительным данным, таким образом им удалось украсть почти 1,5 миллиона гривен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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