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ТОП-5 типов энергетических вампиров

Главная » Последние новости » Новости общества » ТОП-5 типов энергетических вампиров
 
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Эксперты советуют внимательно относится к тому, какие люди вас окружают. Многие из них могут забирать вашу энергию.

Психологи говорят, что если после общения с человеком у вас остается неприятный осадок, плохо себя чувствуете, меняется настроение, появляется головная боль, то ваш друг — энергетический вампир. Он будет делать все, чтобы вытянуть с вас, как можно больше энергии. Эксперты выделяют пять типов вампиров, информирует enovosty.com/news.

Нытик

Обычно такие люди во всем видят один негатив. Они всегда требуют поддержку и не принимают разумные доводы. Они будут отговаривать вас от всех планов, смены работы, партнера, жилье и тд.

Контролеры

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Такой тип обычно считает, что прав только он. С контролерами бессмысленно спорить. Самое главное, что такой тип вампиров ведет себя так не только с коллегами по работе, но и с близкими людьми.

Помощники

Такие люди всегда рады помощь, но вы не будете рады такой помощи. Так как вампиры будут вами просто манипулировать. Вы будете вынуждены слушать то, что вы все делали неправильно, а если бы не его помощь, то вы вообще пропали. Такое слушать неприятно, поэтому заранее откажитесь от помощи

Критики

Вампиры-критики всегда высказывают свою точку зрения, которая не всегда уместна. Они не замечают, как обидели ближнего, так как для них это вполне нормальное поведение. Постарайтесь ничего не говорить таким людям о своих планах и идеях, ведь сразу будет шквал критики в вашу сторону.

Нарциссы

Люди, которым важно быть в центре внимания. Их волнуют только личные проблемы, а что творится в душе у близких людей, для них неважно.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 974

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