Ретривер погрыз паспорт и спас хозяйку от поездки в Ухань — эпицентр нового коронавируса (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Ретривер погрыз паспорт и спас хозяйку от поездки в Ухань - эпицентр нового коронавируса (ФОТО) Ретривер погрыз паспорт и спас хозяйку от поездки в Ухань - эпицентр нового коронавируса (ФОТО)

Закрыть Отправить

Золотистый ретривер Ким, возможно, спас своей хозяйке жизнь, разорвав паспорт девушки за считанные часы до ее поездки в самый опасный на сегодня город Китая.

Фото Facebook / kimi0611

Девушка из Тайваня собиралась навестить родственников в Китае, но у её питомца были другие планы. Можно скептически заявить, что это случайность, или, напротив, приписать животному экстрасенсорные способности, но факт остаётся фактом: ретривер Ким испортил паспорт хозяйки за считанные часы до вылета, перекрыв туристке путь в заражённый город.

История произошла 13 января, и тогда девушка лишь рассердилась на собаку, из-за которой ей придётся долго восстанавливать документы. Однако уже на следующий день из Ухани начали появляться новости о вирусе, а через неделю город и закрыли на карантин.

«Помните вчерашнюю историю? Оказывается, мой малыш защищал меня! После того как он разорвал паспорт, в городе, куда я планировала направиться, началась эпидемия. Думаю об этом и не могу сдержать эмоций. Какое счастье, что ты сорвал нашу поездку!», — написала девушка на своей странице в Facebook.