Олег Голубенко: «Ядерный статус даст Украине возможность влиять на ситуацию в мире»

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Президент Владимир Зеленский считает неправильным сейчас восстанавливать ядерный статус Украины

С вопросом относительно необходимости восстановления сейчас ядерного статуса и влияния восстановления ядерного статуса на урегулирование ситуации на Донбассе «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что вряд ли есть прямая связь между восстановлением ядерного статуса и решением конфликта на Донбассе

«Применять ядерное оружие мы бы не стали и это бы не стало останавливающим фактором с точки зрения агрессора. Потому что любое применение ядерного оружия тянет за собой взаимное уничтожение стран в целом. Тем более мы понимаем, что Российская Федерация имеет довольно серьезный ядерный потенциал.

С точки зрения восстановления ядерного статуса, это важно в разрезе обновления переговорных вопросов по гарантиям, которые мы получали в свое время по Будапештскому меморандуму в обмен на гарантии безопасности. С другой стороны, ядерный статус предусматривает возможность участия Украины как постоянного члена в Радбезе Организации Объединенных Наций и, соответственно, это возможность глобально влиять на ситуацию в мире с точки зрения участия в клубе ядерных государств. Это поднимет статус Украины в политике международной безопасности», — сообщает Олег Голубенко

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