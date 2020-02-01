Дело Шеремета: народная артистка Украины Ада Роговцева выступила в поддержку Юлии Кузьменко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Дело Шеремета: народная артистка Украины Ада Роговцева выступила в поддержку Юлии Кузьменко (ВИДЕО) Дело Шеремета: народная артистка Украины Ада Роговцева выступила в поддержку Юлии Кузьменко (ВИДЕО)

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Ада Роговцева, народная артистка Украины, актриса кино и театра, выступила в защиту детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, заключенной в СИЗО по делу Шеремета уже в течение 52 дней.

Актриса прочитала письмо Кузьменко и выразила слова поддержки.

«Наш общий долг — сделать так, чтобы Юля сегодня была дома с семьей, а не в тюрьме», — сказала Ада Роговцева.

Напомним, Юлия Кузьменко — кандидат наук, хирург с 17-летним стажем, которая 13 лет заведует отделением Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Автор 7 патентов на уникальные методики оперативных вмешательств в Украине. Юлия Кузьменко содержится под стражей уже почти 2 месяца, против нее выдвинули обвинения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

На днях генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства. «Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, поскольку собранного объема доказательств недостаточно», — сказал Рябошапка.

В понедельник, 3 февраля, в Печерском районном суде г. Киева продолжится рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения для Юлии Кузьменко.