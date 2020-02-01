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В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО)
 
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Это не фотошоп, это Нарния, британская короткошерстная кошка с удивительным окрасом мордочки.

Недавно Жан-Мишель Лаба — профессиональный фотограф, специализирующийся на работе с животными, — опубликовал фотографии необычной кошки, информирует Ukr.Media.

У красавицы кошки голубые, почти прозрачные глаза. Но не это поражает больше всего, а двухцветный окрас мордочки с четкой границей, как будто нарисованный рукой художника, информирует enovosty.com/news.

В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО)

Биологи «двуликих» котов называют химерами. До сих пор точно неизвестно, из-за чего животные приобретают такой необычный окрас. Но ученые сходятся во мнении, что причиной тому является наличие клеток, содержащих сразу два типа ДНК, вызванное слиянием двух зародышей при зачатии.

Когда Нарния была котенком, еще сложно было представить в какую невероятную красавицу она превратиться:


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 6548

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