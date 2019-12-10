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Зеленский потроллил Путина во время итоговой пресс-конференции

Главная » Последние новости » Новости общества » Зеленский потроллил Путина во время итоговой пресс-конференции
 
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Отвечая на вопрос журналистки РИА новости о шагах к миру, президент Украины вспомнил возврат кораблей Черноморского флота.

Зеленский отметил как важный шаг к миру возвращение Россией украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе. Речь идет про захват Россией катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу», которые РФ вернула в ноябре нынешнего года, информирует enovosty.com/news.

«Корабли вернули. Правда, не все еще вернули, но мы в ожидании», — отметил Зеленский, намекая на варварское отношение россиян и скандальную ситуацию со снятием с наших кораблей лампочек, розеток, проводки и даже унитазов.

Зеленский на встрече по итогам саммита «нормандской четвёрки» заявил также, что Украина не уступит свои территории.

«Украина никогда не согласится на федерализацию и не уступит свои территории. Все мы знаем, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым — это Украина», — подчеркнул он.

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Зеленский также потроллил российского пропагандиста Соловьева и российских журналистов, предложив им лично приехать на Донбасс и посмотреть, как там живут люди после прихода «русского мира».

«А я всегда говорю – приедьте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, ничего страшного, туфли Brioni не запачкает человек. Мне кажется это важно — все это ощущать и понимать», – сказал Зеленский.


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