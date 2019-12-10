В ПЦУ развеяли миф о защитных силах красной нити на запястье

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Православная церковь Украины развенчала миф о традиции завязывания красной нити на руке. Священнослужители уверены, что никакие амулеты не защитят человека так, как его вера в Бога.

На своей странице в Facebook ПЦУ опровергла очередной миф. На этот раз пост был посвящен завязыванию красной нити на запястье, информирует enovosty.com/news.

Многие верят, что завязанная особым образом нитка защищает человека от зла и сглаза. В сообщении ПЦУ же сказано, что причина такого верования – человеческое маловерие и слабость духа, ведь суеверия не имеют ничего общего с познанием Бога. Священнослужители отметили, что история красной нити начинается с мистически-философских учений каббалы и индусской веры. Именно красную нить жрецы или родители завязывали своим детям, когда посвящали их Ваалу (западносемитский или финикийский ложный божество-демон).

«Вы просите о защите, но у кого?», — спрашивают представители ПЦУ у православных христиан, завязывающих красную нить. Любая нить – это просто нить, часть ткани. По словам священников, в нитках силы нет, это просто вещь, созданная людьми. Настоящая же сила прячется в духе, вере и молитве, уверена Церковь.