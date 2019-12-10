Темпы роста украинских зарплат превышают польскую динамику, — Милованов

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Тимофей Милованов сообщил, что темпы роста украинских зарплат превышают польскую динамику, а украинские зарплаты смогут догнать польские через 7 лет

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что темпы роста украинских зарплат значительно превышают польскую динамику, а украинские зарплаты смогут догнать польские через 7 лет, информирует enovosty.com/news.

Министр Минэкономразвития сообщил, что согласно статистическим данным, рост реальной заработной платы украинцев значительно превышает динамику роста зарплат в Польше в 2018-2017 гг. Например, темп роста средней заработной платы в Украине в 2018 году составил 29,2%, в то время как в Польше — 8,1%. В 2017 году темп роста средней заработной платы в Украине был 35,5%, а в Польше — 4,5%.

Милованов подчеркнул, что все таки размер украинских зарплат долго будет не соответствовать величине зарплат поляков. Сегодня средняя зарплата в Польше в 3,5 раза больше средней зарплаты украинцев. И при сегодняшней динамике роста украинских зарплат украинцы смогут получать вознаграждение за свой труд, равное размеру польских зарплат, только через семь лет

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