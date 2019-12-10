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СБУ блокировала незаконный сбыт больших партий боевых патронов

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СБУ блокировала незаконный сбыт больших партий боевых патронов

В Одесской области сотрудники СБУ блокировали незаконный сбыт крупных партий боевых патронов к огнестрельному стрелковому оружию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Двое жителей региона незаконно хранили боеприпасы к автоматам и пулеметам Калашникова и снайперским винтовкам СВД для продажи. Своих клиентов они подыскивали через личные связи среди представителей криминальных кругов.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации фигурантами дела 400 патронов калибра 7,62 мм. Сразу после этого оба злоумышленника были задержаны правоохранителями.

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Во время обысков в помещениях задержанных было изъято еще пятьсот единиц боеприпасов к автоматическому оружию. Продолжаются следственно-оперативные действия по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 195

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