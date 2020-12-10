СБУ блокировала механизм присвоения средств инвесторов
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группировки
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, участники которого присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ> Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Дельцы арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работало более 500 операторов. Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала «брокеры» предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения, информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Дельцы арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работало более 500 операторов. Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала «брокеры» предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения, информирует enovosty.com/news.
Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме он-лайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о «росте» в цене приобретенных акций и предлагали увеличить взносы.
По имеющейся информации, дельцы выманивали из пострадавших около 5000 долларов. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более 3 миллионов долларов США.
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Во время обысков в колл-центрах правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения средств инвесторов. Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Киевской прокуратурой № 4.