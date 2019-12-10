Moody’s ухудшило прогноз по мировым банкам

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Агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по мировым банкам на 2020 г. из-за ухудшения мирового экономического роста, низких депозитных ставок и торговой напряженности

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по мировым банкам на 2020 г. из-за ухудшения мирового экономического роста, низких депозитных ставок и торговой напряженности, информирует enovosty.com/news.

Эксперт агентства Саймон Эйнсворт сообщил, что увеличение риска рецессии в развитых странах на фоне снижения экономического роста в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и в развивающихся странах негативно повлияет на качество кредитов. Кроме того, наличие отрицательных процентных ставок увеличивает давление на банки

В свою очередь, торговый конфликт между США и Китаем оказывает негативное влияние на деятельность экспортоориентированных банков и финучреждений, финансирующих торговлю.

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Руководитель Deutsche Bank Кристиан Севинг подчеркнул, что уменьшение Европейским центральным банком ставки по депозитам до — 0,5% может вызвать крах европейской финансовой системы