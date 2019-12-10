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Киберполиция блокировала деятельность пиратских онлайн-кинотеатров

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Сотрудники Киберполиции блокировали деятельность пиратских онлайн-кинотеатров, которые принесли их владельцу доход в размере более полумиллиона гривен.

Департамент Киберполиции Национальной полиции Украины блокировал деятельность трех пиратских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции , информирует enovosty.com/news.

Создал и администрировал все ресурсы 37-летний житель Николаева. Основой его заработка была таргетированная реклама, которую размещали на этих пиратских ресурсах рекламодатели за определенную плату.

Таким образом ему удалось заработать более полумиллиона гривен. Сейчас работу всех трех ресурсов — заблокировано. Устанавливаются убытки, причиненные правообладателям. Всю технику, которую использовал человек для осуществления противоправной деятельности — направлено на экспертизу

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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