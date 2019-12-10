В Грузии презентовали новый беспилотный вертолет, оснащенный украинскими ракетами

Этот новый беспилотник вооружен четырьмя противотанковыми управляемыми ракета ми украинского производства. В Украине ракеты производятся конструкторским бюро «Луч»

В Грузии презентовали новый беспилотный ударно-разведывательный вертолет . Об этом сообщает Дилян Малясов на портале Defence blog, информирует enovosty.com/news .

Спасибо большое за Вашу помощь. Мы исправим ошибку в ближайшее время!