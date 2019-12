В Грузии презентовали новый беспилотный вертолет, оснащенный украинскими ракетами

В Грузии презентовали новый беспилотный ударно-разведывательный вертолет. Об этом сообщает Дилян Малясов на портале Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Новый беспилотник производится на государственном научно-исследовательском центре Delta

Georgia recently unveiled a new unmanned attack and reconnaissance helicopter produced by the state research and development center Delta. This new UAV is armed with four Ukrainian-made anti-tank guided missiles. pic.twitter.com/9zz7j2rPZn

— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) 8 декабря 2019 г.

Читайте: Вертолетоносцы в Крыму: пафос, который дороже денег, - "Злой одессит"