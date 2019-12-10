В Грузии презентовали новый беспилотный вертолет, оснащенный украинскими ракетами
В Грузии презентовали новый беспилотный вертолет, оснащенный украинскими ракетами
В Грузии презентовали новый беспилотный ударно-разведывательный вертолет. Об этом сообщает Дилян Малясов на портале Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Новый беспилотник производится на государственном научно-исследовательском центре Delta
Georgia recently unveiled a new unmanned attack and reconnaissance helicopter produced by the state research and development center Delta. This new UAV is armed with four Ukrainian-made anti-tank guided missiles. pic.twitter.com/9zz7j2rPZn
— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) 8 декабря 2019 г.
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Этот новый беспилотник вооружен четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами украинского производства. В Украине ракеты производятся конструкторским бюро «Луч»