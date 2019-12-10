Археологи раскопали уникальный древнеегипетский амулет

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Ученые разыскали в Омане древний египетский амулет «Глаз Гора». Находке более 2 тыс. лет.

На востоке Аравийского полуострова в провинции Дибба Аль-Бая (Оман) найден уникальный египетский амулет под названием «Глаз Гора». Археологи заявили, что впервые нашли подобный талисман в этой стране. Возраст находки составляет 2,3 тыс. лет, информирует enovosty.com/news.

Амулет «Глаз Гора» еще называют Веджатом. Он символизирует королевское покровительство и божественную защиту. Легенды гласят, что изображенный на талисмане левый соколиный глаз принадлежит богу Гора. Именно эту часть лица Гора потерял во врем поединка с Сетом. Древние египтяне верили, что левый глаз бога олицетворяет Луну. Его изображение в качестве амулета носили с собой многие фараоны. Они верили, что камень с изображением способен защищать и лечить.

Добавим, что помимо амулета, во время раскопок в Омане были найдены и другие ценные реликвии: гончарная посуда, серебряные, а также золотые украшения. Рядом с найденными предметами позже был раскопан и могильник с останками 12 людей.

Ученые считают, что данные раскопки подтвердили важную историческую роль оманской провинции. Археологи предполагают, что данный регион ранее мог быть священной территорией.

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