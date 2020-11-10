Владислав Волошин: «Мы готовы со сменой «буксующей» минской площадки пытаться менять и весь минский формат»

Главная » Последние новости » Новости общества » Владислав Волошин: "Мы готовы со сменой «буксующей» минской площадки пытаться менять и весь минский формат" Владислав Волошин: "Мы готовы со сменой «буксующей» минской площадки пытаться менять и весь минский формат"

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Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что лично намерен настаивать на поиске новой международной площадки для переговоров, если мнение Киева в рамках минского процесса будет игнорироваться

С вопросом относительно возможного выхода Украины из минского процесса “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что если процесс не работает, то его нужно перезапускать, что и сделала Украина несколько месяцев назад

«Действительно, несколько дней назад Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в интервью российскому информагентству ТАСС заявил, что лично намерен настаивать на поиске новой международной площадки для переговоров, если мнение Киева в рамках минского процесса будет игнорироваться.

Причиной подобного заявления стало нежелание российской стороны и представителей неподконтрольных территорий действительно делать реальные шаги в процессе мирного урегулирования ситуации. Для дальнейшей работы ТКГ украинская сторона подготовила, так называемый «План совместных шагов» с предложениями полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов на конец марта 2021 года. Но оппоненты этот план даже рассматривать не желают, ссылаясь на то, что Украине нужно четко выполнить последовательность пунктов ранее подписанных минских соглашений.

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Сомневаюсь, что российская сторона и представители ОРДЛО в ТКГ не осознают, что пункты минских соглашений Украиной не могут быть выполнены в той очередности, в которой они существуют с 2015 года. Все стороны понимают, что для запуска реального процесса урегулирования необходим пересмотр их последовательности, но наши оппоненты не идут на компромиссы. Соответственно весь переговорный процесс зашел в тупик, предложения Украины просто игнорируются.

А раз процесс не работает, то его нужно перезапускать, что и сделала Украина несколько месяцев назад. Существенных сдвигов после этого не произошло, потому и вывод, что необходимо сменить переговорную площадку. Три месяца назад, когда в Минске начались послевыборные акции протеста, Украиной были высказаны осторожные предложения, сменить площадку переговоров. Но эти предложения касались политической ситуации в Беларуси, а не тупиковых позиций в переговорном процессе. Минск тогда решили оставить по нескольким причинам, в частности пойдя навстречу представителям ОРДЛО, у которых могли бы возникнуть проблемы прибыть в ту или иную страну Евросоюза.

Минский формат вытекает из Нормандского, поэтому страны-участники «Нормандии» должны иметь полную реальную картину реализации «Минских соглашений». Это подразумевает под собой все предложенные инициативы сторон и причины, почему возникли задержки с внедрением их жизнь. То-есть, Украине необходимо в полном объёме проинформировать партнеров по Нормандскому формату (Германию, Францию и ту ж Россию) о причинах невозможности работы «Минска», об игнорировании нового «плана совместных шагов», и отработать новые предложения по смене переговорной площадки. Наша позиция должна быть твердой и аргументированной, и есть большая вероятность в ее поддержке Францией и Германией. Эти страны всерьез заинтересованы в активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе и будут способствовать новым украинским инициативам.

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Но пока есть только факты: нежелание оппонентов идти на любые компромиссы, непринятые новые предложения Украины, и как следствие – наши намерения сменить переговорную площадку. Все это четко демонстрирует, что мир нужен только Украине, поэтому нам приходится искать любые пути его достижения. И мы уже сегодня готовы со сменой «буксующей» минской площадки пытаться менять и весь минский формат, и возможно, вносить предложения по расширению «нормандского формата», если и тот будет неэффективным в процессе мирного урегулирования», — сообщает Владислав Волошин