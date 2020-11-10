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В Украине разрабатывают новейшие инновационные беспилотники (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине разрабатывают новейшие инновационные беспилотники (ВИДЕО)
 
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В Украине разрабатывают новейшие инновационные беспилотники

Две украинские компании в настоящее время разрабатывают новейшие инновационные беспилотные летательные аппараты, предназначенные для высокоточного удара по движущимся целям с минимальным сопутствующим ущербом. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

A.Drones — одна из тех компаний, которая разрабатывает беспилотный аппарат, также известный как дрон-смертник. Украинская инновационная научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и беспилотных наземных транспортных систем, работает над новым барражирующим боеприпасом Pilum.

В отличие от Pilum, другая украинская система вооружения барражирующего боеприпаса использует многороторный гексакоптер. Блуждающая система боеприпасов, названная ST-35 Silent Thunder и разработанная компанией Athlon Avia, имеет вертикальную траекторию атаки цели.

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Silent Thunder может уничтожить цель в густонаселенной городской местности с минимальным риском нанесения вреда гражданскому населению, инфраструктуре и минимизировать уровень сопутствующего ущерба.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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