На балконе в одной из киевских квартир устроили зимовку 120 летучих мышей

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Волонтеры обнаружили на балконной площади 120 летучих мышей, которые планировали там зимовать. 119 животных выпустили на волю, а одно отправили на лечение.

В доме, расположенном по улице Верховинной, на одном из балконов найдена группа летучих мышей (вид — рыжая вечерница). Об этом на своей страничке в Facebook рассказала зоозащитная группа спасения животных Kyiv Animal Rescue Group, информирует enovosty.com/news.

Специалисты-спасатели написали, что летучих мышей на территории закрытого балкона заметил хозяин квартиры. Именно он обратился за помощью к волонтерам.

Колония рыжих вечерниц намеревалась перезимовать в мебельной оббивке, а также под поверхностью обоев. В Kyiv Animal Rescue Group добавили, что животные немного ошиблись с местом, ведь в холодное время года на балконе довольно тепло, чтобы хорошенько уснуть. К тому же крепкому сну мешал и хозяин квартиры.

Спасатели извлекли из балкона 120 летучих мышей. Всех, кроме одной, выпустили искать комфортное место для зимовки. Одно животное оправилось на лечение.

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Справка. Киевская команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group является независимой группой добровольцев-спасателей. В сообщество входят и альпинисты, и спелеологи, и диггеры. Им под силу спасти животное практически из любой затруднительной ситуации.