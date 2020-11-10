«Мы находимся в начале массового вымирания»: идеи Греты Турнберг будут представлены в документальном фильме

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В пятницу должен выйти документальный фильм "Я Грета", снятый режиссером Натаном Гроссманом

В первые дни одиночной акции протеста Греты Тунберг на тротуаре у здания шведского парламента в августе 2018 года большинство людей проходили мимо нее. Некоторые спрашивали, почему она не в школе, но все восхищались стойкой 16-летней девушкой. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

С тех пор Тунберг встречалась с мировыми лидерами, подвергалась критике и видела, как бесчисленное множество людей присоединяются к ней в постоянно растущем сопротивлении экологическому беспределу. Она с готовностью описывает это путешествие как совершенно сюрреалистическое: «Это похоже на жизнь в кино и вы не знаете сюжета», — говорит она.

Натан Гроссман начал снимать Тунберг вскоре после того, как она начала протестовать в августе 2018 года, но многого от этого не ожидал. Он сказал Тунберг, что не может оставаться с ней долго. Но со временем, когда молодые люди во всем мире стали следовать примеру Тунберга, Гроссман понял, что невольно уловил первые мгновения духа времени. Гроссман продолжал сопровождать Тунберг до ее речи в Организации Объединенных Наций, в которой она упрекала мировых лидеров: «Мы находимся в начале массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить — это деньги и сказки о вечной экономике». В пятницу должен выйти документальный фильм «Я Грета»