Модернизированная станция радиотехнической разведки заменит старую «Кольчугу». Почему это важно?

Главная » Последние новости » Новости общества » Модернизированная станция радиотехнической разведки заменит старую "Кольчугу". Почему это важно? Модернизированная станция радиотехнической разведки заменит старую "Кольчугу". Почему это важно?

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Новая станция сможет обеспечить создание прицельных по частоте и времени радиопомех, проведение поиска, прослушивания, анализа и записи характеристик выявленных средств радиосвязи, включая средства связи с ППРЧ.

Специалисты «НПК «Искра»» намерены в скором времени разработать конструкторскую документацию на модернизированную станцию помех средствам радиосвязи в соответствии с потребностями Министерства обороны Украины. Станцию сформируют на базе одной транспортной единицы с расширенными функциональными возможностями и работой в расширенном частотном диапазоне, информирует enovosty.com/news.

Реализация такого амбициозного проекта позволит обеспечить ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы, которая вообще никак не уступают лучшим зарубежным образцам. Более того, по некоторым показателям даже их превзошел.

Уже сегодня предприятие ведёт работы по утверждению тактико-технического задания на проведение ОКР и готовит контракт для разработки конструкторской документации и изготовления первого опытного образца.

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По информации главного конструктора обзорных радаров НПК «Искра» Дмитрия Семенова, казенным предприятием в Украине предложили открыть опытно-конструкторскую работу «Резидент», во время которой создадут современную станцию радиотехнической разведки, которая серьезно превысит технические возможности устаревшей «Кольчуги». «Искра» подготовила предложения, которые уже передали МОУ, от которого ждут дальнейших шагов.