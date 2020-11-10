Эффективная вакцина Pfizer: Почему «элексир спасения» не скоро появится в аптеках

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В США заявили о разработке вакцины, которая имеет эффективность в 90%

Во Всемирной организации здравоохранении сделали довольно обнадеживающее заявление о том, что кардинально ситуация с пандемией коронавируса изменится уже к марту следующего года. О свете в конце тоннеле позволили заговорить и в Штатах, где сообщили о том, что согласно данным 3-го этапа испытаний вакцины Pfizer с BioNTech, у участников исследования, получивших настоящую вакцину, коронавирус наблюдался на 90% реже, чем у участников плацебо-группы, информирует enovosty.com/news.

Название вакцины, о которой сегодня заговорил весь мир, — BNT162b2. Ранее эти же фармацевты работали над двумя кандидатными вакцинами, но в результате всё же остановились именно на этом, более успешном варианте. И хоть производители говорят о больших надеждах и 90%-ной эффективности, по мнению Reuters, вакцина ещё не скоро появится в аптеках.

Во-первых, пока что нельзя говорить о готовой вакцине. Речь идёт только о промежуточных результатах исследований, которые позволяют использовать препарат исключительно в некоторых случаях. О широком применении пока что никто не говорит. Более детальная информация о безопасности американской вакцины появится в конце осени. Далее Pfizer и BioNTech должны будут начинать поставлять свой препарат медработникам, а также, скорее всего, людям в домах престарелых, которые находятся в главной группе риска.

Ещё одна особенность вакцины Pfizer состоит в том, что она является ультра-холодным препаратом (можно хранить только при -70°C), что сильно влияет на её доступность. Чудо-вакцину очень сложно отправлять в бедные страны и отдаленные местности, так как им окажется не по карману техника для хранения препарата. Даже американские медики сейчас разводят руками, так как далеко не каждая больница имеет базу для хранение препаратов при столь низкой температуре.

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Вместе с тем, в Pfizer наполнены оптимизмом и уже заявили о том, что до конца этого года поставят на рынок 50 миллионов доз вакцины, а в течение 2021 года — еще 1,3 млрд.