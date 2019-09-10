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В Украине планируют запустить программу электронного резидентства

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В Украине планируют запустить программу электронного резидентства, что поможет создать новые рабочие места, увеличить поступления в бюджет и привлечь инвестиции.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что планируют запустить программу электронного резидентства. Это означает, что любой человек, независимо от гражданства и места нахождения, сможет открыть и вести бизнес в Украине онлайн, информирует enovosty.com/news.

Е-резидент получает возможность доступа к государственным услугам и платежным системам через специальную цифровую ID карту.

В Украине планируют запустить программу электронного резидентства

ID карту выдают после оплаты всех пошлин. Участник программы ведет бизнес, заключает договора, меняет устав из любой точки мира. Однако е-Residency не дает права на гражданство и получение вида на жительство.

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В Украине электронное резидентство поможет создать новые рабочие места, увеличить поступления в бюджет и привлечь инвестиции. Также е-резидентсво позволит украинским предприятиям работать с иностранными клиентами напрямую, что окажет положительное влияние на бизнес-среду Украины.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 57

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