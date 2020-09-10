«Из жары в зимние холода»: в Канаде за несколько часов температура воздуха опустилась с 34+ до нуля градусов (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Из жары в зимние холода": в Канаде за несколько часов температура воздуха опустилась с 34+ до нуля градусов (ФОТО) "Из жары в зимние холода": в Канаде за несколько часов температура воздуха опустилась с 34+ до нуля градусов (ФОТО)

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В Канаде за несколько часов температура воздуха снизилась с 34+ до нуля градусов

В канадской провинции Альберта неожиданно выпал снег. За несколько часов летнюю жару сменил холод и снег, информирует enovosty.com/news.

Температура воздуха стремительно снизилась с 34+ до 0 градусов.

Сообщается, что в некоторых местах высота сугробов достигала 30-ти сантиметров.

Непогода также накрыла американские штаты Вайоминг, Колорадо и Южную Дакоту