«Из жары в зимние холода»: в Канаде за несколько часов температура воздуха опустилась с 34+ до нуля градусов (ФОТО)
В Канаде за несколько часов температура воздуха снизилась с 34+ до нуля градусов
В канадской провинции Альберта неожиданно выпал снег. За несколько часов летнюю жару сменил холод и снег, информирует enovosty.com/news.
Температура воздуха стремительно снизилась с 34+ до 0 градусов.
Сообщается, что в некоторых местах высота сугробов достигала 30-ти сантиметров.
Непогода также накрыла американские штаты Вайоминг, Колорадо и Южную Дакоту