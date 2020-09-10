Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин

Главная » Последние новости » Новости общества » Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин

Закрыть Отправить

Министр здравоохранения Украины Степанов рассказал, вернется ли страна к жесткому карантину

На сегодня коронавирусом заразилось больше 145 тыс украинцев, но в Минздраве не планируют ужесточать карантин на территории всей Украины. С таким заявлением в эфире украинского телеканала выступил глава ведомства Максим Степанов. По его мнению, нынешняя модель, которая сегодня применяется в Украине в условиях адаптивного карантина, хорошо работает и подходит для нашей страны. Он отметил, что нет смысла вводить жесткий карантин в регионах, где количество больных не увенчивается. Как вот в Запорожской или Херсонской областях, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, министр здравоохранения не исключения, что по всей стране может придётся ввести жесткий карантин в случае «апокалипсического» сценария, коим министерски считаем симметрический рост заболеваемости во всех областях.

В частности, это случится, если во всех украинских городах на протяжении двух недель количество больных коронавирусом будет превышать показатели, в койки в больницах будут заполнены на 75%: «Мы говорим так: от 50 тыс. одновременно в больницах: 50 тыс. — это дополнительные места, которые мы хотим вводить».

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в правительстве допускают, что все регионы страны могут быть закрашены в «красный цвет» и везде придётся ввести самые жесткие карантинные ограничения. Кроме того, в правительстве уже задумываются, как будут бороться с теми, кто будет саботировать карантин в регионах.

Читайте: В Украине на коронавирусный карантин закрыли уже 145 классов