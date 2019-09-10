Синоптик рассказала, когда придет похолодание

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10-го сентября масштабная полоса высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, приведет сухую малооблачную солнечную погоду.

Только на Закарпатье и в Карпатах пройдут незначительные дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, информирует enovosty.com/news.

«У нас повсюду — бабье лето. Температура воздуха — гулять-не нагуляться: в течение дня + 24 + 29 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на Западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/с», — говорит синоптик.

В Киеве — сухо, малооблачно, днем ​​ожидается около 27 градусов.

Уже в ближайшие выходные погода изменится.

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«Молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее. Будем трястись от холода и даже увидим дождь. То есть, ожидается 14-15 сентября ощутимое похолодание», — добавила синоптик.