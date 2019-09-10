СБУ разоблачила деятельность сообщника террористов

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Сотрудники СБУ разоблачили деятельность сообщника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР»

В рамках противодействия терроризму в Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность сообщника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Северодонецка по собственной инициативе наладил контакты с главарем одного из диверсионно-разведывательных подразделений российско-террористических НВФ. Мужчина по заданию куратора собирал информацию разведывательного характера в пользу спецслужб РФ.

Информатор, в частности, передавал боевику сведения о местах дислокации личного состава и руководства подразделений операции Объединенных сил, правоохранительных органах, представительствах международных гуманитарных организаций, деятельности местных политических и общественных организаций, перемещении военной техники. Террористы использовали эти данные при планировании военных действий и диверсионных актов на территории Луганской области.

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Правоохранители провели санкционированные следственные действия по месту жительства сообщника боевиков. Во время обысков обнаружены и изъяты химические вещества, боеприпасы, в том числе семь корпусов гранат Ф-1 и РГН, пять запалов к гранатам, сто пятьдесят патронов калибра 5,45 мм, а также наркотические вещества амфетамин и каннабис, которые направлены на экспертизу. Изъята компьютерная техника, с помощью которой злоумышленник передавал информацию боевикам.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.