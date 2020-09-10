Неожиданный сюрприз: мужчина купил недорого старый дом и обнаружил «бонус» (ФОТО)

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Мужчина купил недорого старый дом и обнаружил прекрасный бассейн

В Соединенных Штатах Америки житель Техаса Джон Рейнольдс приобрел ветхий дом. Он и представить не мог, что он найдет в саду. Об этом сообщает BoredPanda, информирует enovosty.com/news.

Рейнольдс купил здание за 20 тыс долл с целью ремонта и его последующей перепродажи. При покупке дом был в очень заброшенном состоянии и выглядел ужасно. Джон сначала думал, что бетонная кромка в земле была частью цветочных клумб. Но как он был удивлен, когда обнаружил в саду бассейн, объемом 181,8 м³.

На приведение бассейна в порядок ушло около полутора лет и 10 тыс долларов. Сейчас Джон уже не хочет продавать дом с прекрасным бассейном, стоимость которого значительно увеличилась.

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Сообщается, что дом построили в 1955 году.

После смерти предыдущего владелеца дом пустовал и местные власти хотели его снести. Однако Джон Рейнольдс предложил купить дом и остался доволен приобретением