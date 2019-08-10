Синоптики: На следующей неделе в Украине ожидается аномальная жара и внезапные дожди

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики: На следующей неделе в Украине ожидается аномальная жара и внезапные дожди Синоптики: На следующей неделе в Украине ожидается аномальная жара и внезапные дожди

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На следующей неделе украинцев ждет жаркая погода с кратковременными грозовыми дождями. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +36 градусов.

В Украину возвращается жаркая погода. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. Уже в субботу и воскресение в большинстве областей будет солнечно и жарко. Лишь на востоке и западе вероятны кратковременные осадки, информирует enovosty.com/news.

С понедельника воздух в Украине, как передают синоптики, начнет раскаляться. Во всех регионах потеплеет до +28…+32 градусов.

Вторник, 13 августа, ознаменуется также +30…+32 градусами жары. Вместе с тем горячие воздушные массы встретятся с северной прохладой. Это послужит причиной возникновения грозового фронта на половине территории страны. Осадки возможны в центральных, западных и северных областях.

В среду, 14 августа, воздух останется жарким, но осадки продвинуться уже и на восток.

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Четвертый день недели избавиться уже от дождей. По всей территории установится жаркая погода. На юго-востоке столбики термометров поднимутся до +27…+35 градусов, а на остальной части страны воздух прогреет до +26.

В пятницу жара пойдет на спад. В среднем температура воздуха по стране составит +23…+27 градусов, а на юге возможны кратковременные дожди.