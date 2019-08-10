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ООН призывает человечество уменьшить потребление мяса

Главная » Последние новости » Новости общества » ООН призывает человечество уменьшить потребление мяса
 
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Эксперты ООН пришли к выводу, что человечество может приостановить глобальное потепление, уменьшив количество съедаемого мяса.

В свежем отчете ООН появился новый призыв к человечеству. Речь идет об уменьшении потребления красного мяса с целью остановить процесс глобального изменения климата, информирует enovosty.com/news.

В документе сказано, что именно сельское хозяйство на 23% отвечает за вредные выбросы в атмосферу. Также специалисты установили, что приблизительно 25-30% мясной продукции портится или выбрасывается.

На выращивание свиней, коров и других животных идет немало времени. К тому же, животные провоцируют истощение земель, а процесс изготовления мясной продукции затрачивает немало экологических ресурсов.

ООН призывает людей усовершенствовать свой рацион питания. Его рекомендуется обогатить растительной пищей, в частности, злаками и овощами. Такой подход поможет не только остановить процесс глобального потепления, но и сделает человечество здоровее.

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Если же на Земле люди и дальше будут употреблять красное мясо в большом количестве, по мнению специалистов, частых засух и наводнений не избежать.


Автор: Катерина Лукьянчук
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